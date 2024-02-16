Китайская экспансия на Ближнем Востоке: Пекин выводит Талибан из изоляции, — СМИ

Китай обещал не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. В обмен на это талибы не должны допустить использования китайских земель для ведения боевых действий.

После первой встречи глав МИД Китая и Афганистана в информационном поле появились слухи, что Пекин намерен вывести Талибан из изоляции в обмен на развитие литиевых и медных рудников. На фоне этих слухов, которые усилились после вывода вооруженных сил США из Афганистана, эксперты заговорили о экспансионистских замыслах Китая в странах Персидского залива и Ближнего Востока. Об этом говорится в материале The Eurasian Times.

Обозреватели пишут, что Пекин, похоже, не придает терроризму того исключительного значения, которое придают ему такие страны, как Индия, Япония или Южная Корея.

"Когда Китай дважды наложил вето на резолюции большинства членов Совета Безопасности, в которых пакистанцы были названы виновниками кровавой бойни в Мумбаи, весь мир был ошеломлен тем, как открыто Китай покровительствует терроризму в любом месте, если он вредит интересам других стран, не дружественных Китаю", — подчеркнули обозреватели.

Все сомнения относительно намерений Пекина наладить дружественные отношения с талибами были отброшены после того, как председатель КНР Си Цзиньпин сделал смелый шаг и 29 января 2024 года в ходе официальной церемонии принял верительные грамоты посла Афганистана в Пекине.

Си Цзиньпин и официальный представитель правительства движения "Талибан" Билал Карими

Что получит Пекин взамен

Китайская сторона также заявляла, что Афганистан не должен оставаться вне международного сообщества, а талибы должны оправдать ожидания внешнего мира. А со своей стороны Пекин обещал не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Гарантии невмешательства со стороны Китая, безусловно, являются ответом на обязательство талибов не допустить использования их земель для ведения боевых действий против другой страны и это весьма важно обстоятельство, отмечают обозреватели.

Дело в том, что в восточной части Китая не совсем спокойной, поскольку угроза уйгурского исламского восстания в Синьцзяне остается политическим сценарием. Ходили слухи, что некоторые уйгурские фундаменталисты проходят подготовку по террору где-то в Нангархаре, северо-восточной части Афганистана.

В заключение авторы материала пишут, что одним из условий, которые Пекин выдвинул для признания Афганистана, было то, что, помимо прочего, Кабул должен наладить отношения со своими соседями.

"На сегодняшний день Пакистан является единственным соседом Афганистана, с которым отношения испорчены. Выдвижение этого условия означает, что Китай хочет вовлечь в этот процесс и Пакистан, что местные фундаменталисты перестали пропагандировать движение исламского возрождения", — сказано в публикации.