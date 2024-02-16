Уничтожать 4500 танков и БМП в год: Forbes назвал сценарий победы Украины над РФ

По словам журналистов, ВСУ нужно продержаться еще два года, при этом рассчитывать только на помощь европейских союзников, так как США не предоставляли никакой новой военной помощи уже почти два месяца.

Поставленная на военные рельсы российская промышленность сегодня производит около 4500 бронемашин в год для своей 470-тысячной оккупационной группировки ВС РФ, которую сдерживают Силы обороны в Украине. Об этом пишет Forbes.

Авторы публикации ссылаются на выводы аналитического центра RUSI, по подсчетам которого, 4500 машин в год недостаточно, чтобы восполнить примерно 10 тысяч танков, БМП и БТР, которые, по мнению аналитиков Oryx, РФ потеряла за первые два года полномасштабной войны в Украине.

В Кремле уверены, что смогут восполнять текущий процент потерянной бронетехники до 2025 года, отмечают аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

Но проблема для РФ в том, что 80% из 4500 единиц техники, которые россияне производят ежегодно, не новые, а отремонтированные и модернизированные. А запасы не бесконечны.

По словам аналитиков, количество бронетехники, находящейся на хранении, означает, что, хотя РФ и сможет поддерживать стабильный объем производства до 2024 года, впоследствии военно-политическое руководство придет к выводу, что транспортные средства требуют более глубокого ремонта.

"К 2026 году большая часть имеющихся запасов будет исчерпана", — такой сценарий прогнозируют авторы исследования.

Данные RUSI согласуются с итогами недавнего отчета министерства обороны Эстонии, согласно которым, восстановление новой техники опережает темпы снятия с длительного хранения.

Старые военные запасы могут сохраняться "еще несколько лет", считают авторы исследования. На основе данных из открытых источников и спутниковых снимков они заключили, что российские запасы техники иссякнут в 2025 или 2026 году.

Конечно, РФ может направить больше ресурсов на производство новой техники. Но производство с нуля гораздо более трудоемко и ресурсозатратно.

В условиях международных санкций, существенное улучшение качества продукции, скорее всего, нереально даже в среднесрочной перспективе, объяснили в министерстве обороны Эстонии.

Украина может выиграть изнурительную войну на истощение, но только при поддержке.

"Если партнеры Украины продолжат предоставлять достаточное количество боеприпасов и готовить военных, чтобы сдержать российские атаки в 2024 году, РФ вряд ли добьется значительных успехов и в 2025-м", — отмечают аналитики RUSI.

По их словам, если РФ не сможет добиться успеха к 2025 году, не сможет улучшить качество, из этого следует, что будет сложно заставить Киев капитулировать к 2026 году.

После 2026 года потери бронетехники начнут сказываться на боевой мощи РФ, к тому времени российская промышленность будет достаточно подорвана, и перспективы РФ ухудшатся.

Но проблема Украины в том, что Соединенные Штаты не предоставляли никакой новой военной помощи уже почти два месяца. Таким образом, Силам обороны необходимо продержаться и истощать российские войска еще два года, и при этом, возможно, рассчитывать только на помощь европейских союзников, у которых намного меньше ресурсов, чем у США.

Напомним, что в РФ считают, что понадобится еще 3 млн боеприпасов, чтобы захватить Украину.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден мог бы уже завтра отправить миллионы боеприпасов Украине бесплатно и на законных основаниях.