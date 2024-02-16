Заблокированных подразделений нет: Тарнавский подтвердил частичный выход ВСУ с позиций в Авдеевке

Силы обороны начали получать больше снарядов в Авдеевке и других средств поражения, однако с потерями вышли с позиции на южной окраине города.

На Авдеевском направлении и самой Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты штурмуют сразу с нескольких направлений. Происходит плановое усиление подразделений. О ситуации в городе рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика — работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено. По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет", — заявил Тарнавский.

Он добавил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, а на других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции.

Потери ВС РФ в Авдеевке за сутки

За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек — больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа — результат боевой работы Сил обороны, которые уничтожают противника на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян.

Александр Тарнавский сообщил, что враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода и поджег цистерну с остатками нафталина и вызвал пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Напомним, что 16 февраля утром бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что на одном из участков в городе они находятся в полном окружении, но маневрами пытаются прорвать кольцо.

Ранее сообщалось, что бойцов "Российского добровольческого корпуса" перебросили в Авдеевку. Они признаются, что пришлось отступить с некоторых позиций ценой жизни отдельных бойцов, которые прикрывали отход группы.