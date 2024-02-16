Украинец получил повестку и сбежал из дома: как его наказали

Уроженец Казахстана прошел медосмотр, после чего ему вручили повестку. Однако мобилизация не была в его планах, поэтому мужчина съехал, чтобы не встретить работников ТЦК.

Украинец получил "боевую повестку" и переехал на другое место жительства. Об этом известно из приговора Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области от 8 февраля.

Обвиняемый — уроженец города Усть-Каменогорска в Казахстане, но имеет украинское гражданство и фактически проживает в Украине. Он стоит на учете как военнообязанный и 8 августа 2023 года был признан ВВК годным к службе.

В тот же день в стенах ТЦК мужчине вручили повестку. 10 августа он должен был прийти в пункт сбора, откуда бы был отправлен в воинскую часть. Однако в назначенную дату работники военкомата на украинца так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Однако неявкой по повестке уклонист не ограничился. Чтобы окончательно обезопасить себя от призыва, он временно переехал. По данным суда, мужчина сбежал из дома на месяц, чтобы "избегать контактов с работниками ТЦК".

Украинец полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием на один год.

Напомним, журналисты разобрались, могут ли религиозные взгляды помочь избежать мобилизации. В некоторых организациях запрещается брать оружие в руки.

Законопроект о мобилизации предусматривает добровольную мобилизацию осужденных. Однако в Минюсте выступили за то, чтобы призыв этой категории граждан также был принудительным.