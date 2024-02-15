Украинец побоялся мобилизации, потому что "многие его знакомые" исчезли или погибли: что решил суд

Мужчина прошел медосмотр и получил "боевую повестку", но в ТЦК не явился. На суде он попросил строго не наказывать.

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В Украине осудили за уклонение от призыва мужчину, который боялся мобилизоваться. Об этом известно из приговора Гороховского районного суда Волынской области от 12 февраля.

Уроженец села Борочиче состоит на учете как военнообязанный. 26 сентября 2023 года он был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к службе. В тот же день он пришел в ТЦК и получил там повестку.

5 октября мужчина должен был прийти снова в военкомат, откуда его направили бы на прохождение военной службы. Однако, не имея права на отсрочку, он проигнорировал повестку. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде уклонист признал свою вину и не стал отрицать, что проигнорировал врученную ему "боевую повестку". Он объяснил свою неявку в ТЦК тем, что "уже много его знакомых пропали без вести или погибли", и попросил строго не наказывать.

Прокурор попросил назначить украинцу реальную меру наказания. В результате его приговорили к заключению на три года.

Напомним, в образовательном комитете Верховной Рады ответили, лишат ли в Украине аспирантов-контрактников отсрочки от мобилизации.

Украинским ТЦК разрешили работать круглосуточно. Юрист Ростислав Кравец объяснил, будут ли вручать теперь повестки ночью и каких изменений в целом ожидать украинцам.