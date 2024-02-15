Українець побоявся мобілізації, бо "багато його знайомих" зникли або загинули: що вирішив суд

Чоловік пройшов медогляд та отримав "бойову повістку", але у ТЦК не з’явився. На суді він попросив суворо не карати.

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В Україні засудили за ухилення від призову чоловіка, який боявся мобілізуватися. Про це відомо з вироку Горохівського районного суду Волинської області від 12 лютого.

Уродженець села Борочиче перебуває на обліку як військозобов’язаний. 26 вересня 2023 року він був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до служби. Того ж дня він прийшов у ТЦК та отримав там повістку.

5 жовтня чоловік мав прийти знову у військкомат, звідки його направили б на проходження військової служби. Проте, не маючи права на відстрочку, він проігнорував повістку. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді ухилянт визнав свою вину та не став заперечувати, що проігнорував вручену йому "бойову повістку". Він пояснив свою неявку у ТЦК тим, що "вже багато його знайомих зникли безвісти чи загинули", та попросив суворо не карати.

Прокурор попросив призначити українцю реальну міру покарання. В результаті його засудили до ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, в освітньому комітеті Верховної Ради відповіли, чи позбавлять в Україні аспірантів-контрактників відстрочки від мобілізації.

Українським ТЦК дозволили працювати цілодобово. Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи вручатимуть тепер повістки вночі та яких змін загалом очікувати українцям.