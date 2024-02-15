"Питання дуже болюче": чи позбавлять аспірантів-контрактників відстрочки, — комітет Ради

Освітній комітет Ради запропонував інший варіант, як "відсіяти" тих, хто вступив на аспірантуру для уникнення призову. Нардепка Наталія Піпа впевнена, що норму щодо аспірантів приймуть з цими правками.

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В Україні пропонують позбавити відстрочки від мобілізації аспірантів, які навчаються на контракті. Про те, чи буде ухвалена ця норма, в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла народна депутатка України, секретар комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Це питання насправді дуже болюче. Це правда, що аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшились у 2023 році порівняно з 2021 — це приблизно на 10 тисяч. Серед них є частково люди, які у такий спосіб хотіли отримати відстрочку від мобілізації", — сказала вона.

Парламентарка підкреслила, що дуже важливо забезпечити усіх українців рівними правами без дискримінації. Водночас, з її слів, такі громадяни мають дійсно займатись наукою, щоб їхня відстрочка "мала сенс".

В Україні хочуть запровадити додаткові перевірки знання. Для вступу на аспірантуру потрібно буде складати іспит, схожий на ЗНО — загальнонауковий тест з англійської мови. Ті, хто вже вчиться в аспірантурі, складатимуть атестаційні тести.

"Міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих іспитів і тестів третина тих, що пішли займатися не наукою, а таким чином отримати відстрочку, відсіється", — пояснила Піпа.

Вона переконана, що норма буде прийнята з правками освітнього комітету. Тобто українські аспіранти все ж отримають відстрочку від мобілізації, але будуть складати додаткові іспити.

"Мої прогнози — 99%, що буде прийнята", — додала Піпа.

Коментар Наталії Піпи (про відстрочки для аспірантів — з 0:49)

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав суму, яка потрібна для мобілізації півмільйона українців.

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