Жена уехала, а они остались: украинец проигнорировал повестку, потому что воспитывает двоих детей

Мужчина живет с родным сыном и дочерью женщины. По его словам, когда мать возвращается в Украину, проживает все равно отдельно.

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В Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который сам воспитывает двоих детей. Об этом известно из приговора Снятинского районного суда Ивано-Франковской области от 31 января.

Уроженец села Русов является солдатом запаса. 21 ноября 2022 года он прибыл в ТЦК и в течение трех дней проходил военно-врачебную комиссию. В результате ВВК признала мужчину годным к военной службе, и ему вручили "боевую повестку".

25 ноября украинца ждали в пункте сбора, откуда должны были отправить в воинскую часть. Однако он так и не появился, проигнорировав повестку. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде мужчина признал вину и объяснил, что у него "не было намерения" прибывать в ТЦК по повестке. Он считал, что не может быть мобилизован, потому что "самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына". По словам украинца, ребенка "не с кем оставить", ведь его мать находится за границей.

"С женой вместе они не проживают более двух лет, совместное хозяйство не ведут, жена работает за границей, а он проживает с ребенком. Он подал иск в суд о расторжении брака с женой. Родственников, с которыми можно оставить сына, у него нет, с родителями жены он не общается. Когда жена приезжает из-за границы, то проживает отдельно от них", — передали в приговоре.

Представительница ТЦК объяснила, что женщина "может вернуться домой и сама ухаживать за ребенком", поэтому права на отсрочку это обстоятельство не дает. В Снятинском городском совете проинформировали, что на самом деле уклонист удерживает двоих детей.

Кроме сына 2012 года рождения с мужчиной проживает дочь его жены. Девочка родилась в 2005 году и имела статус ребенка с инвалидностью до 18 лет. Также горсовет подтвердил, что женщина находится за границей.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам заключения. До вступления приговора в законную силу его посадили под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Нацполиции ответили, могут ли мобилизовать уже осужденного уклониста или лицо, получившее подозрение.

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