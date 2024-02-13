Армейский рекрутинг: каких специалистов ищут подразделения ВСУ

Аналитики выяснили, сколько вакансий на рынке труда есть от Вооруженных сил Украины и как изменилась ситуация после того, как Минобороны создало рекрутинговое агентство.

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Министерство обороны Украины с декабря 2023 года новобранцев для армии подыскивает на одной из крупнейших платформ для поиска работы Work.ua. Рекрутинг в Вооруженные силы происходит рядом с привычными вакансиями. Между тем аналитики кадрового портала выяснили, каким специалистам ВСУ чаще всего предлагают работу.

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"Первые результаты проекта для привлечения специалистов в Силы обороны свидетельствуют, что он является эффективным. Во-первых, конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. То есть украинцы готовы активно участвовать в защите государства и приближать Победу. Во-вторых, здесь наглядно проявилась сплоченность людей. В отзывах — невиданный баланс резюме от мужчин и женщин, активность жителей всех регионов Украины и любого возраста", — рассказал соучредитель и СЕО кадрового портала Артур Михно.

Какие подразделения чаще всего предлагали работу:

Морская пехота ВСУ (93 вакансии);

Военная часть А4085 (52 вакансии);

104 ОБр Сил ТрО (45 вакансий);

Военная часть А4759 (39 вакансий);

Рекрутинговый центр Сил ТрО ВСУ (38 вакансий).

Вакансии появляются от различных батальонов, бригад и подразделений. То есть, в Вооруженные силы ищут разных специалистов. Так, например, в январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях, как:

1206 — "Охрана, безопасность";

250 — "Транспорт, автобизнес";

196 — "Телекоммуникации и связь";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Рабочие специальности, производство".

Также работу в ВСУ предлагают юристам, маркетологам и даже режиссерам.

При этом отмечается, что в первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий динамично менялось, причем это происходило в разных категориях. Так, если сравнить с декабрем 2023 года, то ощутимо увеличилось количество предложений работы в десяти категориях:

Сколько предложений о работе в ВСУ было на рынке труда в декабре и январе Фото: work.ua

Всего в январе Вооруженные силы разместили 1 586 вакансий на кадровом портале. Подсчеты свидетельствуют, что это всего 2% от общего количества предложений на рынке труда.

Напомним, ранее нардеп Михаил Цимбалюк предложил мобилизовать в армию некоторых народных депутатов. По его словам, среди 401 народного депутата почти 100 могли бы присоединиться к ВСУ. Также недавно журналисты выяснили кому не грозит мобилизация в случае принятия законопроекта №10449.