"Здесь не будут вручать повесток": во Львове заработал центр рекрутинга в ВСУ
Гражданский центр заработал в одном из ЦНАПов во Львове. Он направлен на то, чтобы людей набирали в армию в соответствии с профессией.
Во Львове открыли первый центр рекрутинга украинской армии во Львове. Об этом сообщает городской голова Андрей Садовой в своем телеграм-канале.
В Украине заработал первый центр для рекрутинга в ВСУ. Проект стартовал при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета. Он призван построить прозрачную и эффективную модель набора бойцов в украинское войско. Заработал центр в ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.
"Здесь не будут вручать повестки. Каждый получит подробную информацию об актуальных военных вакансиях. Этими словами открыли первый Центр Рекрутинга Украинской Армии во Львове", — написал Садовой.
Городской голова отметил, что часто среди тех, кто хочет пойти в армию есть колебания, сможет ли человек себя реализовать по специальности, где они могут быть эффективными. Садовой добавил, что человек может быть медиком, программистом, логистом или другим специалистом.
Известно, что подобные центры планируют открыть в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Сама структура является гражданской.
Напомним, 9 февраля в Минобороны писали о намерениях открыть первый центр рекрутинга в ВСУ во Львове.
19 декабря начальник пресс-службы Министерства обороны Илларион Павлюк в интервью СМИ сказал, что рекрутинг — это способ улучшить сервис для военнообязанных, которые готовы присоединиться к ВСУ, однако он не является заменой мобилизации.