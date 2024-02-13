Уклонистов могут мобилизовать: условный срок или врученное подозрение не спасают от призыва

Заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заверил, что уже наказанного уклониста могут призвать в ВСУ. Все зависит от решения суда и ограничения, которые могут применить к гражданину.

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Если украинец уже осужден за уклонение от призыва, это не значит, что его не мобилизуют. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Если человек получил условное наказание, он не останется на свободе без риска оказаться в рядах ВСУ. Осужденные уклонисты и в дальнейшем подлежат мобилизации.

"Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок", — объяснил Цуцкиридзе.

Однако то, могут ли человека мобилизовать еще до завершения срока наказания, зависит от решения суда.

"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была", — отметил заместитель начальника Нацполиции.

Он заверил, что получение уголовного производства вместо повестки от ТЦК также не спасает от призыва. Наличие досудебного расследования или даже подозрения не считается причиной не служить. Однако здесь важно, какая была избрана мера пресечения и не ограничен ли человек в передвижении.

"У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. Несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела — наши граждане. Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну", — рассказал Цуцкиридзе.

Когда мужчина подтвердил наработки следствия, ему вручили подозрение, но без меры пресечения. Сейчас он продолжает воевать на "одном из самых сложных направлений фронта".

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил, кто должен стоять на воинском учете и кто считается военнообязанным.

Украинец получил 18 повесток, но отказался служить. В ТЦК прокомментировали этот случай.