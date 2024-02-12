На Полтавщине мужчина получил 18 повесток и уклонился от мобилизации: реакция ТЦК (видео)

По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, ВЛК направила гражданина в учебные центры, где его отказались принимать, потому что он "возможно, изображал эпилепсию" или рассказал о "высоком давлении".

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В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, отказался от мобилизации и попал под суд. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что гражданина ВВК признала годным к службе и направила в учебные центры, однако комиссия отказывалась брать его на обучение. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге.

По словам Истомина, мужчине были неоднократно вручены повестки, он за ними являлся в ТЦК.

"Военно-врачебной комиссией он был признан годным к военной службе, направлялся в учебные центры", — говорит Истомин.

Однако, как добавляет начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП, в учебных центрах, куда направляют мобилизованных, также есть приемная комиссия, которая и отказывалась принимать этого гражданина на обучение.

"Там психолог, медик, который осматривает людей, которые прибыли. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: "хромых", больных... В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого угодно и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, изображал эпилепсию, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое. Но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он получал повестку на следующую дату", — заявил Истомин.

Получил 18 повесток из ТЦК: детали

Как рассказал мужчина во время суда, с июня по ноябрь 2023 года он получил 18 повесток. 16 раз он приходил в ТЦК, однако воинские части отказывались брать его на службу по состоянию здоровья. Более того, в воинские части его возил лично подполковник.

В материалах суда говорится, что подозреваемый утверждал, что его военный билет хранится у работников ТЦК. В документе не отражена информация по его учету, а в нем постоянно исправляют даты сотрудники ТЦК. Но действительную информацию не вносят.

"Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам", — заявили в суде.

Подозреваемый вину признал и раскаялся. Он был признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Правда, этот приговор суд заменил на 2 года испытательного срока.

Напомним, 16 января стало известно, что трех депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от службы. Четверо солдат, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а один — помощника депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на службе, а деньги за это получали.

Также юрист Александр Камша объяснил, в каких случаях призывника могут посадить за уклонение от мобилизации. В Украине суд может принять решение о лишении свободы лица, которое отказывается от службы. Ответственность наступает, когда военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время.