Получил 18 повесток из ТЦК: в Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации

Мужчина был признан годным по состоянию, но 16 раз воинские части отказывались брать его на службу. На последние две повестки подсудимый решил не реагировать.

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В Полтавской области мужчина получил 18 повесток из ТЦК. Он отказался от мобилизации и попал под суд. Об этом сообщает ТСН.

В приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области говорится, что мужчина сперва пришел на вызов по 16 повесткам, а от 2 последних уклонился. Так, в июне 2023 года мужчину признали годным к службе в армии. В ноябре 2023 года он получил две повестки, однако не явился в ТЦК.

Как рассказал мужчина во время суда, с июня по ноябрь 2023 года он получил 18 повесток. 16 раз он приходил в ТЦК, однако воинские части отказывались брать его на службу из-за состояния здоровья. Более того, в воинские части его возил лично подполковник.

В материалах суда говорится, что подозреваемый утверждал, что его военный билет хранится у работников ТЦК. В документе не отражена информация по его учету, а в нем постоянно исправляют даты сотрудники ТЦК. Но действительную информацию не вносят.

"Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками", — заявили в суде.

Отмечается, что подозреваемый вину признал и раскаялся. Он был признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Правда, этот приговор суд заменил на 2 года испытательного срока.

В Полтавкой области засудили мужчину за уклонение от мобилизации Фото: ТСН

Напомним, 16 января стало известно, что трех депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от службы. Четверо солдат, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а один — помощника депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на службе, а деньги за это получали.

Также юрист Александр Камша объяснил, в каких случаях призывника могут посадить за уклонение от мобилизации. В Украине суд может принять решение о лишении свободы лица, которое отказывается от службы. Ответственность наступает, когда военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время.