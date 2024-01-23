Отримав 18 повісток із ТЦК: у Полтавській області чоловіка судили за ухилення від мобілізації
Чоловік був визнаний придатним за станом, але 16 разів військові частини відмовлялися брати його на службу. На останні дві повістки підсудний вирішив не реагувати.
У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток із ТЦК. Він відмовився від мобілізації та потрапив під суд. Про це повідомляє ТСН.
У вироку Козельщинського районного суду Полтавської області йдеться, що чоловік спершу прийшов на виклик за 16 повістками, а від 2 останніх ухилився. Так, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді 2023 року він отримав дві повістки, однак не з'явився до ТЦК.
Як розповів чоловік під час суду, з червня по листопад 2023 року він отримав 18 повісток. 16 разів він приходив до ТЦК, однак військові частини відмовлялися брати його на службу через стан здоров'я. Ба більше, у військові частини його возив особисто підполковник.
У матеріалах суду йдеться, що підозрюваний стверджував, що його військовий квиток зберігається у працівників ТЦК. У документі не відображена інформація щодо його обліку, а в ньому постійно виправляють дати співробітники ТЦК. Але дійсну інформацію не вносять.
"Усе це вплинуло на нього і стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з'явився за повістками", — заявили в суді.
Зазначається, що підозрюваний провину визнав і розкаявся. Його було визнано винним за ст. 336 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі. Щоправда, цей вирок суд замінив на 2 роки випробувального терміну.
Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що трьох депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від служби. Четверо солдатів, троє з яких мають статус столичних депутатів, а один — помічника депутата Київради, протягом року не з'являлися на службі, а гроші за це отримували.
Також юрист Олександр Камша пояснив, у яких випадках призовника можуть посадити за ухилення від мобілізації. В Україні суд може ухвалити рішення про позбавлення волі особи, яка відмовляється від служби. Відповідальність настає, коли військовозобов'язаний не має відтермінування і не з'явився на пункт збору в призначений час.