Трьох депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від служби: подробиці (фото)

Четверо солдатів, троє з яких мають статус столичних депутатів, а один — помічника депутата Київради, впродовж року не з’являлись на службі, а гроші за це отримували.

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В Київській міській військовій адміністрації керівник одного з апаратів у змові з керівником військової частини "покривали" депутатів-ухилянтів. Їм зробили документи про нібито військову службу, за що депутати отримували зарплату, але на службі не перебували. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідування.

Зазначається, що працівники ДБР завершили розслідування факту ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради. У цьому їм допомагав керіник апарату Київської міської військової адміністрації та командир однієї з військових частин.

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Слідством встановлено, що четверо солдатів, троє з яких мають статус столичних депутатів, а один — помічника депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Проте увесь цей час вони отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації посприяв оформленню фігурантам липового "відрядження". До цього також причетний і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

"Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України)", — зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що ухилянт у тіктоці показав, як вплав дістався до Румунії та що на нього там чекало. За 2 км від кордону українського втікача затримали румунські поліцейські та повезли у відділок. Зараз утікач вже облаштовується в Угорщині.

Раніше повідомлялося, що українка оголосила збір на хабар для чоловіка-ухилянта. Після повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала в Лісабон, а щоб вивезти до себе, жінка збирала 4000 євро.