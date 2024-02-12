На Полтавщині чоловік отримав 18 повісток і ухилився від мобілізації: реакція ТЦК (відео)

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, ВЛК направила громадянина до навчальних центрів, де його відмовились приймати, бо він "можливо, вдавав епілепсію" чи розповів про "високий тиск".

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У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, відмовився від мобілізації та потрапив під суд. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що громадянина ВЛК визнала придатним до служби та направила до навчальних центрів, однак комісія відмовлялась брати його на навчання. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу.

За словами Істоміна, чоловіку було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся до ТЦК.

"Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів", — каже Істомін.

Проте, як додає начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП, у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія, яка і відмовлялась приймати цього громадянина на навчання.

"Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: "хромих", хворих… В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату", — заявив Істомін.

Отримав 18 повісток із ТЦК: деталі

Як розповів чоловік під час суду, з червня по листопад 2023 року він отримав 18 повісток. 16 разів він приходив до ТЦК, однак військові частини відмовлялися брати його на службу через стан здоров'я. Ба більше, у військові частини його возив особисто підполковник.

У матеріалах суду йдеться, що підозрюваний стверджував, що його військовий квиток зберігається у працівників ТЦК. У документі не відображена інформація щодо його обліку, а в ньому постійно виправляють дати співробітники ТЦК. Але дійсну інформацію не вносять.

"Усе це вплинуло на нього і стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з'явився за повістками", — заявили в суді.

Підозрюваний провину визнав і розкаявся. Його було визнано винним за ст. 336 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі. Щоправда, цей вирок суд замінив на 2 роки випробувального терміну.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що трьох депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від служби. Четверо солдатів, троє з яких мають статус столичних депутатів, а один — помічника депутата Київради, протягом року не з'являлися на службі, а гроші за це отримували.

Також юрист Олександр Камша пояснив, у яких випадках призовника можуть посадити за ухилення від мобілізації. В Україні суд може ухвалити рішення про позбавлення волі особи, яка відмовляється від служби. Відповідальність настає, коли військовозобов'язаний не має відтермінування і не з'явився на пункт збору в призначений час.