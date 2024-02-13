Ухилянтів можуть мобілізувати: умовний термін або вручена підозра не рятують від призову

Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе запевнив, що вже покараного ухилянта можуть призвати у ЗСУ. Усе залежить від рішення суду та обмеження, які можуть застосувати до громадянина.

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Якщо українець вже засуджений за ухилення від призову, це не означає, що його не мобілізують. Про це в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" розповів перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Якщо чоловік отримав умовне покарання, він не залишиться на свободі без ризику опинитись у лавах ЗСУ. Засуджені ухилянти і надалі підлягають мобілізації.

"Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", — пояснив Цуцкірідзе.

Однак те, чи можуть людину мобілізувати ще до завершення терміну покарання, залежить від рішення суду.

"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", — зазначив заступник начальника Нацполіції.

Він запевнив, що отримання кримінального провадження замість повістки від ТЦК також не рятує від призову. Наявність досудового розслідування або навіть підозри не вважається причиною не служити. Однак тут важливо, який був обраний запобіжний захід та чи не обмежена людина у пересуванні.

"У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи — наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну", — розповів Цуцкірідзе.

Коли чоловік підтвердив напрацювання слідства, йому вручили підозру, але без запобіжного заходу. Нині він продовжує воювати на "одному з найскладніших напрямків фронту".

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, хто має стояти на військовому обліку та хто вважається військовозобов’язаним.

Українець отроимав 18 повісток, але відмовився служити. У ТЦК прокоментували цей випадок.