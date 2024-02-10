Украинец отказался от "боевой повестки", потому что "побоялся оставить семью": как его наказали

Мужчина воспитывает двоих детей, а его жена не работает. Он прошел медосмотр, но мобилизоваться в ВСУ не захотел.

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В Украине осудили за уклонение от призыва мужчину, который "побоялся оставить семью". Об этом известно из приговора Ратновского районного суда Волынской области от 8 февраля.

Обвиняемый, чьи имя и возраст неизвестны, является уроженцем села Конище и имеет двух несовершеннолетних детей, работает водителем. 24 октября 2023 года он был признан ВВК годным к службе, и 27 октября мужчине должны были вручить "боевую повестку" в ТЦК.

Однако работники военкомата получили отказ, и 30 октября в пункте сбора его ожидаемо не дождались. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Из приговора известно, что украинец находится в резерве. То есть он, вероятно, проходил службу или получал военное образование. На суде уклонист признал вину и подтвердил, что права на отсрочку у него нет.

Мужчина объяснил свое решение отказаться от повестки тем, что "содержит двоих несовершеннолетних детей" и боится "оставить семью". Он отметил, что его жена не работает, потому что ухаживает за своей мамой.

Уклониста признали виновным и назначили ему штраф в размере 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в 102 тысячи гривен.

Напомним, нардеп Юлия Клименко рассказала об одной противоречивой норме законопроекта об усилении мобилизации. Этот пункт касается изъятия транспорта для ВСУ.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко ответил, что изменится в вопросе бронирования после принятия нового закона о мобилизации.