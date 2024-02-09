Хотели забрать на "бусе" и провели медосмотр за 15 минут: уклонист обвинил ТЦК в давлении

Мужчина признал, что проигнорировал три "боевые повестки". Он заявил, что должен ухаживать за 81-летней бабушкой, которой был вынужден вызвать "скорую" после одного из визитов в военкомат.

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В Украине осудили за уклонение от призыва мужчину, который проигнорировал несколько повесток из-за состояния здоровья своей бабушки. Об этом известно из приговора Бучацкого районного суда Тернопольской области от 1 февраля.

39-летний уроженец города Бучач, чье имя неизвестно, стоял на учете как военнообязанный. 4 марта 2023 года он прошел "внештатную военно-врачебную комиссию" и получил справку о пригодности к службе.

Впоследствии мужчине вручили под подпись "боевую повестку" с вызовом на 8 марта в ТЦК. Однако в учебный центр он так и не доехал, ведь в назначенную дату в военкомате не появился. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

16 мая уклонисту пытались вручить уже вторую "боевую повестку" — с вызовом на следующий день. Получать документ он отказался, и требование вернуться в ТЦК в указанное в повестке время ожидаемо проигнорировал.

На суде украинец отрицал свою вину. Он рассказал, что 4 марта возле него остановился "бус". Работники предложили подвезти мужчину, но он поехал в ТЦК на собственной машине. Там его за 15 минут осмотрели медики и признали здоровым.

Обвиняемый подчеркнул, что должен ухаживать за бабушкой, которую не на кого оставить. Работникам военкомата он пообещал собрать нужные документы, чем якобы и занялся уже 6 марта.

Когда мужчине вручили повестку, у пожилой женщины поднялось давление, и он был вынужден вызвать "скорую". Он продолжал собирать документы, но получил отказ от горсовета. Там заявили, что комиссии не открыли дверь.

Через две недели, по словам уклониста, он отказался от второй повестки, потому что обжаловал отказ совета. В мае ему должны были вручить уже третью повестку, и украинец снова отказал. Он подчеркнул, что бабушка уже пять лет не выходила из дома, а оставить ее не на кого. Сын женщины проживает отдельно, а второй внук уже служит в ВСУ.

Фельдшер подтвердила вызов "скорой" из-за повышенного давления. Она рассказала, что заметила в комнате инвалидные коляски. Пациентка жаловалась, что мучается от боли в бедре и не может ходить.

Из материалов дела понятно, что документы об уходе за бабушкой мужчина так и не оформил. Кроме того, суд учел то, что ее сын проживает в том же городе. Украинца признали виновным, назначив 3 года и 2 месяца заключения.

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