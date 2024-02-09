Хотіли забрати на бусі та провели медогляд за 15 хвилин: ухилянт звинуватив ТЦК в тиску

Чоловік визнав, що проігнорував три "бойові повістки". Він заявив, що має доглядати 81-річну бабусю, якій був змушений викликати "швидку" після одного з візитів у військкомат.

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В Україні засудили за ухилення від призову чоловіка, який проігнорував декілька повісток через стан здоров’я своєї бабусі. Про це відомо з вироку Бучацького районного суду Тернопільської області від 1 лютого.

39-річний уродженець міста Бучач, чиє ім’я невідоме, стояв на обліку як військовозобов’язаний. 4 березня 2023 року він пройшов "позаштатну військово-лікарську комісію" та отримав довідку про придатність до служби.

Згодом чоловіку вручили під підпис "бойову повістку" з викликом на 8 березня в ТЦК. Проте в навчальний центр він так і не доїхав, адже в призначену дату у військкоматі не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

16 травня ухилянту намагались вручити вже другу "бойову повістку" — із викликом на наступний день. Отримувати документ він відмовився та вимогу повернутися в ТЦК у вказаний у повістці час очікувано проігнорував.

На суді українець заперечив свою вину. Він розповів, що 4 березня біля нього зупинився бус. Працівники запропонували підвезти чоловіка, але він поїхав до ТЦК на власній машині. Там його за 15 хвилин оглянули медики та визнали здоровим.

Обвинувачений наголосив, що має доглядати за бабусею, яку немає на кого залишити. Працівникам військкомату він пообіцяв зібрати потрібні документи, чим нібито й зайнявся вже 6 березня.

Коли чоловіку вручили повістку, в літньої жінки піднявся тиск, і він був змушений викликати "швидку". Він продовжував збирати документи, але отримав відмову від міськради. Там заявили, що комісії не відчинили двері.

За два тижні, за словами ухилянта, він відмовився від другої повістки, бо оскаржив відмову ради. У травні йому мали вручити вже третю повістку, і українець знову відмовив. Він підкреслив, що бабуся вже п’ять років не виходила з дому, а лишити її немає на кого. Син жінки проживає окремо, а другий онук вже служить у ЗСУ.

Фельдшерка підтвердила виклик "швидкої" через підвищений тиск. Вона розповіла, що помітила в кімнаті інвалідні візочки. Пацієнтка скаржилася, що мучиться від болю в стегні та не може ходити.

Із матеріалів справи зрозуміло, що документи про догляд за бабусею чоловік так і не оформив. Також суд врахував те, що її син проживає в тому ж місті. Українця визнали винним, призначивши 3 роки й 2 місяці ув’язнення.

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