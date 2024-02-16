Из ТЦК могут прийти и ночью: при каком условии нужно впустить военкомов домой

По словам адвоката Ростислава Кравца, граждане имеют право не пускать в свое жилье или даже во двор частного дома представителей военкоматов или правоохранителей, если у них нет решения следственного судьи.

Кабинет министров Украины разрешил ТЦК в период военного положения работать круглосуточно. Вместе с тем в военкоматах все еще не получили разъяснений относительно конкретных действий. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в военкоматах.

Некоторые такое новшество понимают так, что работники ТЦК якобы получили разрешение ночью ходить по домам или же задерживать нарушителей комендантского часа.

"Если говорить о ВВК, то она не проходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то еще с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы. То есть 24\7", — сообщили журналистам представители одного из областных ТЦК.

В военкоматах признают, что не понимают, что подразумевается под разрешением на круглосуточную работу. У ТЦК уточнили, что их задача не в том, чтобы заниматься нарушителями комендантского часа, что это вопрос полиции.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, пока принципиальных изменений из-за разрешения для ТЦК на работу круглосуточно не произойдет.

Он также сказал, что, по его мнению, такое решение было принято, чтобы привлекать гражданских к круглосуточной работе в военкоматах.

По его словам, если так уж случится, что сотрудники ТЦК будут стоять на пороге дома, то у гражданина есть право не открыть дверь.

"Без решения следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение, лицо вправе никого не пускать", — говорится в публикации.

Это же касается и двора частного дома, куда без согласия владельца также не имеют права зайти другие, иначе это будет считаться незаконным проникновением.

Напомним, что гражданин Украины, родившийся в Казахстане, получил повестку и сбежал из дома.

Также сообщалось, что журналисты разобрались в том, могут ли религиозные убеждения помешать мобилизации. В некоторых религиозных организациях запрещено брать оружие в руки.