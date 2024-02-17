"Речь идет о десятках тысяч": ВСУ могут пополнить украинцами с судимостью, - Малюська

Сегодня в Украине есть не менее 50 тысяч человек с судимостью, которые могут пополнить ряды ВСУ. Кого из них можно мобилизовать, будут решать ТЦК, ориентируясь на оценку рисков.

Если Верховная Рада примет предложения, которые готовит Министерство юстиции к обновленному законопроекту о мобилизации, то ряды ВСУ могут пополниться примерно 50 тысячами граждан, ранее имевшими судимость. Кого именно из тех, кто был осужден и отбыл наказание, министерство будет предлагать мобилизовать, рассказал глава ведомства Денис Малюська в эфире "Радио Свобода".

По словам министра, речь идет о двух категориях людей с судимостью: те, кто отсидел, и те, кто был осужден без отбывания срока за решеткой.

"Речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере, 50 тысяч граждан, которых не мобилизуют, потому что они когда-то там совершили преступление

То есть наказание закончилось, они не являются общественно опасными. Такие граждане, как ни странно, почему-то не подлежат военному учету", – подчеркнул Малюська.

Министерство предлагает забрать эту категорию из перечня тех, кого нельзя мобилизовать, поставить на воинский учет, чтобы ТЦК могли привлекать их к службе в ВСУ.

В ВСУ не только стреляют

Что касается тех, кто отбывает наказание за незначительные правонарушения, то здесь история похожая, считает министр.

"Обязанность защищать родину – это обязанность каждого. Я убежден, что многие люди, находящиеся в местах лишения свободы, могут достойно защищать наше государство: с оружием в руках, не с оружием в руках. Есть много тех, кто находится в местах лишения свободы не потому, что они кого-то убили. Во всяком случае, наши воины не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают", – пояснил он.

В конечном итоге, решать, кто из людей с судимостью подходит для службы, а кто нет, должны ВСУ. Малюська подчеркивает, что немало тех, кто находится в местах лишения свободы, может защищать родину. Среди них, например, люди, попавшие за решетку за коррупцию.

"Вот взял он взятку, три года назад, три года отсидел, ему еще сидеть пять. Почему он не может вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, защищать государство? Он убивать своих сослуживцев точно не будет. Люди там далеко не дураки, могут воевать. Потом, в зависимости от того срока, который они там отвоюют, будем решать…, вернутся они в тюрьму или не вернутся", – продолжил чиновник.

Оценка рисков

Говоря об оценке рисков, глава министерства отметил, что таковые есть всегда. Однако существует система анализа рисков, которая позволяет отфильтровать наиболее опасные элементы, и этой информацией МЮ будет делиться с судами и ТЦК

"Мы разрабатываем сложный механизм, в котором будут задействованы суды, прокуроры, и мы бы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он шел воевать или нет. То есть будет анализ потенциальных рисков каждого такого лица, анализ его потенциальной пользы для ВСУ", – аргументирует Малюська.

На то, чтобы учесть рекомендации министерства, у Верховной Рады еще есть время. Второе чтение законопроекта о мобилизациии состоится не раньше 21 февраля.

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