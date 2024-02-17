"Надеюсь и желаю": в Минюсте Германии хотят увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге

В Германии уже собрали более 500 свидетельств о военных преступлениях РФ в Украине и опросили более 160 свидетелей. Правоохранители призвали украинских беженцев поделиться своими историями.

Министр юстиции Германии надеется увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге. Об этом Марко Бушман сказал в интервью BILD.

По его словам, уже на следующей неделе Минюст ФРГ проведет конференцию в Берлине о международном праве. В ее рамках планируется укрепить сотрудничество с Украиной, Польшей и США. Бушман планирует выступить с совместным заявлением с генпрокурором Украины, чтобы обратиться к украинцам в Германии.

"Мы хотим убедить большее количество жертв или свидетелей тех событий, которые травмируют, поделиться своим опытом с нашей полицией. Каждое фото и каждое видео на мобильном могут помочь прояснить ситуацию. Тот, кто удаляет подобные материалы, только помогает российским военным преступникам, — сказал Бушман.

Министр юстиции Германии Марко Бушман

Он отметил, что власти Германии собрали более 500 свидетельств о военных преступлениях РФ в Украине и опросили более 160 свидетелей. Министр юстиции Германии выразил надежду, что в конце концов президент России Владимир Путин ответит за это в суде.

"Если солдат намеренно направляет российский дрон на жилой дом, где живут только гражданские лица, это военное преступление. Если кто-то дает приказ намеренно нарушить международное уголовное право, то это потенциальный военный преступник. Международный суд ООН выдал ордер на арест Путина. Я надеюсь и желаю, чтобы когда-то ему пришлось предстать перед судом. Я знаю, что для этого нам нужно терпение", — сказал чиновник.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал разрешение на арест Путина. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.