Выбивали прямо из окопов: ВСУ уничтожили колонну техники и пехоту оккупантов под Работино (скриншот)

Более десятка единиц техники с десантом штурмовали позиции Сил обороны в районе Работино. Большинство техники было уничтожено. Десант спешился, его сразу начали накрывать украинские FPV-дроны, рассказывают бойцы ВСУ.

ВС РФ пошли в наступление на Запорожском направлении. Украинские защитники смогли отбить штурм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, оккупанты задействовали колонну танков и начался бой. Уже через несколько минут стало известно, что Силы обороны "притормозили" БМП и БТР.

"Хотят пробиться к Работино, но не удается. Раньше и больше наваливались", — проинформировал Бунятов.

Он добавил, что Силы обороны отбили наступление пехоты и удержали позиции. Также он сообщил об уничтожении российской техники, некоторая, по его словам, отступила назад.

"Минус еще один танк. Еще лезут несколько единиц. Подбили FPVшкой БМП-3 и уничтожили БМП-2, пехота из них 300. Один танк и БМП продолжают движение в сторону наших позиций. Минус еще 2 БМП-3 с FPV, вместе с пехотой. Но еще с разных направлений прут п**оры, тяжелый день. Техники у них много. FPV сегодня в ударе, устал минусы считать", — проинформировал он о ходе боя на одном из участков фронта на Запорожском направлении.

В телеграм-канале "Офицер+", который ведет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", появилось видео, как оккупанты убегают после неудачного штурма.

"А вот и мальчики без трусиков, которые убегали после неудачного сегодняшнего штурма под Работино. Более десятка единиц техники с десантом отправились в направлении наших позиций. Большинство техники было уничтожено, почти вся. Десант спешился, их сразу начали накрывать наши FPV-дроны. Трехсотые и некоторые уцелевшие попадали в наши траншеи, наши пехотинцы с ними покончили. Штурм был полностью провальным", — написал он.

Он добавил, что этот штурм может быть началом чего-то большего.

"Ждем, готовимся", — написал "Алекс".

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 февраля подтвердили информацию о вражеских атаках в районе Работино.

"На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково Запорожской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 февраля ISW сообщал о продвижении ВСУ на северо-запад от Работино в Запорожской области. Они установили новые позиции Сил обороны возле села Каменское.