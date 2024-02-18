Британия и США планируют предоставить Украине тысячи ИИ-дронов, — Bloomberg

Дроны со встроенным искусственным интеллектом будут "общаться" друг с другом, чтобы эффективнее нацеливаться на позиции противника.

В рамках сотрудничества с различными странами, включая США, Великобритания активно работает над поставкой Украине значительного количества современных беспилотников, оснащенных передовыми системами искусственного интеллекта. Эти беспилотные аппараты предназначены для эффективного нанесения ударов по объектам, связанным с российской активностью, и способны действовать синхронно, обеспечивая максимальную эффективность в оперативных действиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных военных, знакомых с вопросом.

По мнению западных военных специалистов, работающих над разработкой, технология предоставляет Украине возможность осуществления атак на стратегически важные российские объекты при помощи беспилотных аппаратов. Об этом сообщили источники, желающие остаться неизвестными в контексте обсуждения таких чувствительных вопросов.

По их словам, беспилотные аппараты могут быть доставлены в Украину в течение нескольких месяцев, однако они предупредили, что эти сроки могут изменяться.

Bloomberg подчеркнул, что беспилотные аппараты становятся все более важными в ходе российско-украинского конфликта, который уже длится почти два года. Этот период сопровождается глобальной гонкой по разработке новых технологий, которые могут оказать существенное влияние на будущие боевые действия. Россия активно развивает свое собственное производство боевых беспилотников и также получила значительные поставки от своего союзника — Ирана.

По словам собеседника издания, дроны при поддержке искусственного интеллекта будут развернуты в большие флоты и будут коммуницировать друг с другом, чтобы нацеливаться на позиции противника. И ни один из них не будет управляем человеком-оператором.

Напомним, 14 февраля состоялась 19 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.

10 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине артиллерийские системы "Цезарь" и снаряды к ним в рамках Коалиции артиллерии, основанной Парижем и Вашингтоном.