Ракетный удар РФ по Краматорску: из-под завалов разрушенного дома спасли кота (фото, видео)

Российские ракеты прилетели в промзону и частный сектор города. Животное спасли ночью во время разбора завалов частного дома, а психолог из ГСЧС помогла ему успокоиться.

После обстрела Краматорска российскими войсками 17 февраля под завалами дома спасатели нашли кота. Животное уже передали хозяйке, рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Ночью в Донецкой области спасатели достали из-под завалов разрушенного россиянами дома котика. Еще одна спасенная жизнь", — отметили в пресс-службе МВД.

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области уточнило, что кота спасли ночью 18 февраля во время разбора завалов частного дома.

Психолог помогла успокоиться владелице и уделила внимание испуганному животному, отметили в ГСЧС.

Напомним, в Краматорске российские ракеты попали в промзону и частный сектор. Под завалами жилых домов были четыре человека, в том числе двое подростков 14 и 16 лет.

Фокус ранее писал, что российские оккупанты 24 раза запускали по населенным пунктам Украины баллистические ракеты из Северной Кореи. По сведениям генпрокурора Украины Андрея Костина, от обстрелов данными снарядами уже погибли 14 гражданских.