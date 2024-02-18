Хакеры Head Mare слили в сеть техническую документацию концерна "Калашников" (фото)

В частности, были обнародованы данные об испытании управляемой ракеты 9М333 для ЗРК, которая оснащена инфракрасной головкой самонаведения.

Хакерская группа Head Mare взломала российскую компанию "Высокоточные системы и технологии", которая находится в Ижевске и входит в холдинг "Калашников". В распоряжении группы оказалась внутренняя секретная документация на оружие и другая информация, которая была опубликована в Х 17 февраля.

Среди добытых документов — документы по аудиту компании, техническая документация и информация об уязвимостях, а также личная информация сотрудников.

Как отметили эксперты "Милитарного", в сеть попала детальная информация о новых гиперзвуковых ракетных мишенях "Гвоздика". Россияне планируют использовать изделие для тренировок расчетов противовоздушной обороны, которые выполняют задачи по перехвату высокоскоростных целей.

Эскиз гиперзвуковой ракеты мишени "Гвоздика". Источник: Head Mare

В документах находятся 3D модель прототипа ракеты, ее характеристики, результаты испытаний отдельных компонентов и список сотрудников, которые отвечают за реализацию программы.

В числе прочего также обнародованы документы с информацией об испытании управляемой ракеты 9М333 для ЗРК линейки "Стрела-10".

"Ракета 9М333 используется в составе зенитно-ракетного комплекса 9К35М4 "Стрела-10М4" и оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Хотя ракета и разрабатывалась с 1980-х годов, официально серийное производство 9М333 началось только в декабре 2020 года", — уточнили эксперты.

Предприятия привлечены к производству ракеты 9М333. Источник: Head Mare

Схематическое изображение ракеты 9М333. Источник: Head Mare

В заключение обозреватели обратили внимание, что данный случай слива секретной информации в сеть является не единственным. Так 8 февраля группа хакеров Prana Network выложила в сеть данные об иранских ударных дронах Shahed-136, которые производятся в России. В частности, был показан технологический процесс производства беспилотников.

Напомним, белорусские хакеры группы "Киберпартизаны" сообщили, что получили данные производителя российских беспилотников "Орлан" и передали их украинской стороне.