"Смотреть в хрустальный шар": Писториус призвал НАТО готовиться к худшему сценарию войны с РФ

Военные разведки и правительства многих западных стран разрабатывают гипотетические варианты российского нападения на территорию НАТО. Министр обороны Германии полагает, что вторжение РФ произойдет через пять или восемь лет.

Министр обороны Германии Борис Писториуc призвал Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию" возможной войны с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Немецкий министр предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и для США. Полномасштабное вторжение в Украину угрожает международному порядку в целом, добавил он.

"Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как нечто само собой разумеющееся. Нужно защищать ее при необходимости", — подчеркнул Писториуc.

Писториус пояснил, что не знает точно, нападет ли Россия на Европу.

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар. Я не могу предсказать, когда произойдет нападение на территорию НАТО. Возможно, это случится через пять-восемь лет", — заключил он.

Напомним, британская военная разведка недавно предупредила о весьма вероятном риске широкомасштабного военного конфликта России с НАТО. Оборонный сектор РФ за последний год развивался с неожиданной для многих скоростью.

Украине в 2024 году не стоит ждать приглашения вступить в НАТО. Главным приоритетом Альянса является оказание помощи для обеспечения безопасности Украины, а не формальное приглашение.