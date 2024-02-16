Готовят дороги для переброски техники: в НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции России, — СМИ

По информации официальных лиц, в оперативном командовании Альянса разрабатывают планы относительно того, как их военные силы будут разворачиваться вокруг Европы, а также будут поддерживаться и усиливаться в случае возможного конфликта с врагом.

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Новые оценки военного потенциала Российской Федерации и ее угроз безопасности Альянса привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые предупреждают о возможном нападении России на страны НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории", — заявил представитель британской военной разведки.

Еще один британский военный чиновник заявил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

"Ее сухопутные войска в Украине были деградированы, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потерь, и Россия все еще остается крупной ядерной державой", — отметил он.

Россия возрождает свою оборонную отрасль

Одним из источников беспокойства западных чиновников, как отмечают в издании, является восстановление Россией своего оборонного сектора за последний год с неожиданной для многих скоростью, которая ранее считалась невозможной на Западе.

Так, только за один год страна-агрессор выпустила 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

По прогнозам украинских чиновников, в этом году Россия мобилизует еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабному призыву.

Страны-члены Альянса увеличили расходы на оборону

Кроме того, в издании отмечают, что европейские страны-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону примерно на треть за последнее десятилетие, причем некоторые страны значительно увеличили свои расходы еще после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на то, что российская армия понесла огромные потери за два года войны против Украины — большинство западных чиновников считают, что она может восстановить свои силы в течение 5-6 лет.

"Мы знаем, что противники всегда ищут новые способы ведения войны, Вот почему мы должны быть начеку", — заявил журналистам в четверг министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" Кремля напасть на страну НАТО до конца десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", — добавил он.

Британская газета, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника пишет, что Киев имеет "сильные разведывательные данные" о том, что президент РФ Владимир Путин готовится к войне против стран Балтии.

Некоторые в НАТО не верят в серьезные намерения Путина по нападению на Альянс

Однако, как отметили в издании, некоторые члены НАТО скептически относятся к тому, что глава России намерен напасть на члена Альянса.

"Мы считаем, что он серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО", — заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Члены НАТО начали готовить дороги и инфраструктуру на случай войны с РФ

Официальные лица заявили изданию, что одной из причин "ужасных предупреждений" была подготовка общества к потенциальной опасности и обеспечение готовности гражданской инфраструктуры к возможным последствиям.

"Это включает в себя обеспечение достаточной устойчивости национальных поставок энергии и запасов, чтобы коммуникационные сети были безопасными и могли должным образом функционировать в случае войны, а также чтобы критическая инфраструктура, включая дороги и железные дороги, могла обрабатывать большое количество военного оборудования, которое нужно будет транспортируют по Европе", — говорится в сообщении.

По информации официальных лиц, объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО, командный центр Альянса в городе Ульм на юге Германии, разрабатывает планы относительно того, как военные силы НАТО будут разворачиваться вокруг Европы, а также поддерживаться и усиливаться в случае конфликта.

Этот процесс будет опираться на уроки, полученные из текущих учений Steadfast Defender, которые имитируют широкомасштабный конфликт с врагом на востоке НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 14 февраля, заявил о том, что 18 из 31 страны, входящих в блок, в 2024 году достигнут целевого показателя военных расходов.