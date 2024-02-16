Готують дороги для перекидання техніки: в НАТО б'ють на сполох через агресивну позицію Росії, — ЗМІ

За інформацією офіційних осіб, в оперативному командуванні Альянсу розробляють плани щодо того, як їхні військові сили розгортатимуться навколо Європи, а також підтримуватимуться та посилюватимуться у разі можливого конфлікту із ворогом.

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Нові оцінки військового потенціалу Російської Федерації та її загроз безпеці Альянсу призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, котрі попереджають про можливий напад Росії на країни НАТО. Про це повідомляє Financial Times.

"Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії", — заявив представник британської військової розвідки.

Ще один британський військовий посадовець заявив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".

"Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні і військово-морські сили здебільшого не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою", — зазначив він.

Росія відроджує свою оборонну галузь

Одним із джерел занепокоєння західних чиновників, як зазначають у виданні, є відновлення Росією свого оборонного сектора за останній рік з несподіваною для багатьох швидкістю, яка раніше вважалася неможливою на Заході.

Так, лише за один рік країна-агресор випустила 4 мільйони артилерійських снарядів та кілька сотень танків.

За прогнозами українських посадовців, цьогоріч Росія мобілізує ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабного призову.

Країни-члени Альянсу збільшили витрати на оборону

Крім того, у виданні зазначають, що європейські країни-члени НАТО збільшили свої витрати на оборону приблизно на третину за останнє десятиліття, причому деякі країни значно збільшили свої витрати ще після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Попри те, що російська армія зазнала величезних втрат за два роки війни проти України — більшість західних посадовців вважають, що вона може відновити свої сили протягом 5–6 років.

"Ми знаємо, що супротивники завжди шукають нові способи ведення війни, ось чому ми повинні бути напоготові". — заявив журналістам у четвер міністр оборони Великобританії Грант Шеппс.

Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" Кремля напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", — додав він.

Британська газета, посилаючись на слова неназваного українського посадовця, пише, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що президент РФ Володимир Путін готується до війни проти країн Балтії.

Дехто в НАТО не вірить у серйозні наміри Путіна щодо нападу на Альянс

Однак, як зазначили у виданні, деякі члени НАТО скептично ставляться до того, що глава Росії має намір напасти на члена Альянсу.

"Ми вважаємо, що він серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО", — заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Члени НАТО почали готувати дороги та інфраструктуру на випадок війни з РФ

Офіційні особи заявили виданню, що однією з причин "жахливих попереджень" була підготовка суспільства до потенційної небезпеки та забезпечення готовності цивільної інфраструктури до можливих наслідків.

"Це включає в себе забезпечення достатньої стійкості національних поставок енергії та запасів, щоб комунікаційні мережі були безпечними та могли належним чином функціонувати в разі війни, а також щоб критична інфраструктура, включно з дорогами та залізницями, могла обробляти велику кількість військового обладнання, яке потрібно буде транспортувати Європою", — йдеться у повідомленні.

За інформацією офіційних осіб, об’єднане командування підтримки та забезпечення НАТО, командний центр Альянсу в місті Ульм на півдні Німеччини, розробляє плани щодо того, як військові сили НАТО розгортатимуться навколо Європи, а також підтримуватимуться та посилюватимуться у разі конфлікту.

Цей процес спиратиметься на уроки, отримані з поточних навчань Steadfast Defender, які імітують широкомасштабний конфлікт із ворогом на сході НАТО.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у середу, 14 лютого, заявив про те, що 18 із 31 країни, що входять до блоку, у 2024 році досягнуть цільового показника військових витрат.