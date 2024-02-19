Почти как "Шахед": Китай представил новый барражирующий боеприпас ASN-301

Китайский беспилотник при весе в 135 кг способен двигаться с максимальной скоростью 220 км/ч, но дальность полета значительно меньше чем у израильских и иранских аналогов — всего 288 км.

Китайские производители оружия представили новый барражирующий боеприпас ASN-301, который специалисты сравнивали с израильским БПЛА Harpy от компании IAI. Также проводились сравнения с иранским Shahed-136, что намекает на общность конструкции и возможностей двух аппаратов. Подробно о китайском дроне рассказали обозреватели Army Recognition.

Отмечается, что китайский аппарат спроектирован как самолет с дельтовидным крылом, оснащенный толкающим винтом. Таким образом ASN-301 по своей архитектуре напоминает Harpy. Его основная задача — проникать в воздушное пространство противника, задерживаясь до обнаружения сигнала радара.

"Эти наблюдения вызвали дискуссии о происхождении технологии и ее последствиях для глобального военного баланса", — пишут авторы публикации.

В то же время китайский дрон-камикадзе, несмотря на сходство с "Гарпией", обладает отличными техническими характеристиками — при весе в 135 кг он имеет более компактную длину — 2,5 м по сравнению с 2,7 м у израильского аналога. При этом он развивает большую максимальную скорость — 220 км/ч против 180 км/ч у Harpy, но имеет меньший радиус действия — 288 км по сравнению с 500 км у Harpy. Запас хода ASN-301 составляет не более четырех часов.

Китайский аппарат работает на радиолокационных частотах в диапазоне от 2 до 16 ГГц. Его радиолокационное устройство самонаведения может идентифицировать цели в радиусе 25 км, а система запрограммирована на поражение до восьми заранее заданных радиолокационных объектов.

Боеголовка боеприпаса, состоящая из 7 000 осколков, срабатывает от бесконтактного лазерного взрывателя, обеспечивая смертельный радиус в 20 метров.

В целом беспилотник разработан таким образом, чтобы находиться в интересующей его зоне до тех пор, пока не будет обнаружена цель, и тогда он может нанести точный удар.

Что касается стратегии применения дрона, то эксперты отмечают, что в целом эволюция барражирующих боеприпасов отражает переход к тактике асимметричной войны, когда для противодействия хорошо укрепленной обороне используются нетрадиционные методы ведения боя.

"Такие страны, как США, Израиль, Турция и Иран, находятся в авангарде развития этой технологии, каждая из которых производит различные системы, отвечающие конкретным оперативным требованиям", — подытожили обозреватели.

Напомним, издание SCMP сообщило, что на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде производители из Китая продемонстрировали свои БПЛА, заключив при этом много сделок с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами региона. Китайские аппараты остаются привлекательными для клиентов с Ближнего Востока, так как стоят дешевле, чем американские аналоги.