Индийский танк поедет не скоро: в чем заминка в производстве ОБТ Arjun Mk-1

Эксперты опасаются, что длительное промедление со стороны немецкой компании MTU может повлиять на всю программу создания танка Arjun.

Партия основных боевых танков Arjun Mk-1А — один из главных индийских проектов в области вооружений, не скоро будет поставлена на вооружение, поскольку при производстве машин возникли проблемы. Дело в том что индийский ОБТ должен быть оснащен немецкими двигателями, однако компания MTU может отложить производство силовых установок для танка на четыре года. Об этом 19 февраля сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Танки производятся на государственном заводе Heavy Vehicles Factory в индийском городе Авади. Однако запланированные поставки танков могут быть сорваны из-за ожидаемой нехватки двигателей. Предполагалось, что танки будут оснащаться немецкими установками, но этот проект стал камнем преткновения из-за длительных проволочек со стороны немецкой компании — производители двигателей заявили, что им нужно около четырех лет, чтобы снова запустить двигатели для танков Arjun Mark-1A.

Между тем индийские оружейники не отчаиваются и работают над собственным двигателем — DATRAN 1500. Изначально он разрабатывался для индийских ОБТ нового поколения, но теперь ими могут оснастить и Arjun.

Причины задержек

Старший научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Рахул Манохар Йелве полагает, что причина такой основательной задержки заключается в том, возобновление работы линии по производству двигателей потребует от немецкой компании MTU перестроить всю цепочку поставок, связанную с проектом, что займет много времени.

Йелве также указал на другую причину — у Германии не так много танков, как у США, России и Индии. Это означает, что немцам не нужно много танковых двигателей, поэтому, если на какой-то тип оборудования не поступает много заказов, они могут просто прекратить его производство.

Подводя итог, можно сказать, что задержка Германии с поставкой двигателей для танков Arjun Mark 1 может быть вызвана сложностью создания новой цепочки поставок. Это включает в себя поиск новых поставщиков и заключение новых сделок с другими субподрядчиками.

В заключение эксперт отметил, что главное опасение заключается в том, не приведет ли переход на новый двигатель к задержкам в реализации всего проекта и не повлияет ли это на общую программу создания танка Arjun.

Ранее сообщалось, что индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала испытания легкого танка Zorawar, который строят на базе корейской САУ К9 Thunder. Индийские оружейники начали разработку машины для потенциального противостояния с китайскими танками ZTQ-15.