Италия закупит Leopard 2A8: появились подробности локализации машин

Ведущий итальянский производитель Leonardo планирует изготавливать различные системы на танк Leopard 2A8IT, в том числе и пушки.

Италия планирует приобрести 132 танка Leopard 2A8, которые будут иметь несколько локализованных особенностей. Об этом сообщает Defense News.

Издание пообщалось с представителями компании Leonardo, которые потенциально будут изготавливать детали для немецких танков.

"Согласно письму о намерениях, подписанному в декабре с KNDS, состоится значительная "итализация" танка Leopard 2, чтобы соответствовать требованиям Италии и предоставить стране промышленную и управленческую роль", — сказал содиректор Leonardo Лоренцо Мариани.

Планируется, что в Италии будут изготавливать электрооптические датчики, программная радиостанция, систему управления, а также рассматривается возможность изготовления пушки на танк, но эта вероятность оценивается. Также Мариани ожидает, что Iveco и Rheinmetall будут причастны к программе.

Кроме приобретения танков Leopard 2A8 Италия планирует стать частью программы MGCS — франко-немецкой разработки основной боевой системы будущего поколения. Рим составил свой список условий по программе. Компания Leonardo заключила альянс с концерном KNDS, который состоит из немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter.

Напомним, 16 февраля в Минобороны Италии заявили о желании приобрести танки Leopard 2A8IT.

30 января СМИ писали, как Италия будет модернизировать собственные танковые силы.