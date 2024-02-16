На замену Ariete: Минобороны Италии хочет приобрести 132 новейших Leopard 2A8IT

Итальянская армия получит особую версию Leopard 2, которая будет иметь ряд локализованных деталей.

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Министерство обороны Италии подало на утверждение обеих палат парламента документы о приобретении танков Leopard 2A8IT. Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Итальянская армия планирует приобрести 272 гусеничных машины, из которых 132 будут именно основными боевыми танками Leopard 2A8IT. Остальные запланированные машины будут инженерными, штурмовыми, технической поддержки и другого типа. Ожидается, что программу будут реализовывать в течение 14 лет и будет стоить итальянцам 8,2 млрд евро.

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Планируется, что итальянская компания Leonardo будет участвовать в производстве немецких Leopard 2A8 в городе Специи, где уже есть сборочная линия. Leopard 2A8IT имеет маркировку IT, что означает определенные особенности для итальянских машин. В частности, будет применено больше итальянских деталей. В частности система управления огнем и системы для управления боем будут от Leonardo. Также элементы комплекса активной защиты будут от итальянской компании. На базовой версии Leopard 2A8 будет установлен израильский комплекс Trophy от Rafael. Вероятно, речь идет о локализованном производстве Trophy.

Отмечается, что танки Leopard 2A8 должны проложить путь для участия Италии во франко-германской программе будущей основной наземной боевой системы MGСS.

Напомним, 30 января СМИ писали, как Италия будет модернизировать собственные танковые силы.

15 января стало известно, что Leopard 2A6 в ВСУ выдержал поражение из противотанкового оружия.