На заміну Ariete: Міноборони Італії хоче придбати 132 найновіших Leopard 2A8IT

Італійська армія отримає особливу версію Leopard 2, яка матиме низку локалізованих деталей.

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Міністерство оборони Італії подало на затвердження обидвох палат парламенту документи щодо придбання танків Leopard 2A8IT. Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Італійська армія планує придбати 272 гусеничні машини, із яких 132 будуть саме основними бойовими танками Leopard 2A8IT. Решта запланованих машин будуть інженерними, штурмовими, технічної підтримки й іншого типу. Очікується, що програму реалізовуватимуть протягом 14 років, і коштуватиме вона італійцям 8,2 млрд євро.

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Планується, що італійська компанія Leonardo братиме участь у виробництві німецьких Leopard 2A8 у місті Спеції, де вже є складальна лінія. Leopard 2A8IT має маркування IT, що означає певні особливості для італійських машин. Буде застосовано більше італійських деталей, зокрема система управління вогнем і системи для керування боєм будуть від Leonardo. Також елементи комплексу активного захисту будуть від італійської компанії. На базовій версії Leopard 2A8 встановлять ізраїльський комплекс Trophy від Rafael. Імовірно, йдеться про локалізоване виробництво Trophy.

Зазначається, що танки Leopard 2A8 мають прокласти шлях для участі Італії у франко-німецькій програмі майбутньої основної наземної бойової системи MGСS.

Нагадаємо, 30 січня ЗМІ писали, як Італія модернізуватиме власні танкові сили.

15 січня стало відомо, що Leopard 2A6 в ЗСУ витримав ураження з протитанкової зброї.