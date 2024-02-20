Избежать напряжения: в РФ уменьшились темпы "ползучей" мобилизации в полтора раза

Среднесуточный показатель набора в ряды российских сил в 2023 году составлял 1342 человека. А с начала 2024 года в ряды армии РФ вступали 1060 военнослужащих в сутки.

Чтобы избежать напряжения в связи с частичной мобилизацией Кремль завлекает граждан к контрактной службе. Однако темпы так называемой "ползучей" мобилизации, в последнее время, уменьшились в полтора раза. О подробностях пополнения личного состава российской армии рассказали 19 февраля обозреватели Defense Express.

В публикации говорится, что российские власти избегают повторения ситуации осени 2022, когда президент РФ Владимир Путин из-за нехватки личного состава был вынужден провести частичную мобилизацию. Об этом свидетельствуют периодические заявления замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, на слова которого ссылаются российские СМИ.

В частности, сообщается, что с 1 января 2024 года в ряды ВС РФ вступили 53 тысячи человек. Таким образом средний показатель суточного набора в армию РФ составляет 1060 человек, отметили эксперты.

Между тем Медведев осенью 2023 года отчитался о принятии на службы в Вооруженные силы РФ 25 тысяч человек за 14 дней, то есть 1725 бойцов в сутки. Авторы материала полагают, что здесь речь идет все же о пиковых показателях, так как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выполнении плана по призыву 490 тысячи военнослужащих за весь 2023 год, — это 1342 человека в сутки за весь период или 1509 человек с ноября до конца года.

Таким образом, если верить словам Медведева, то темпы "ползучей" мобилизации сократился в текущем году в полтора раза.

"Даже учитывая то, что в РФ в январе были так называемые "новогодние каникулы" с 30 декабря по 8 января, а также Рождество, это все равно темп в 1293 человека в сутки", — подытожили эксперты.

Ранее мы опубликовали интервью военного обозревателя Давида Шарпа, который рассказал об особенностях привлечения в ряды армии РФ наемников из других стран и трудовых мигрантов. По его словам, накануне президентских выборов Кремля не желает проводить мобилизацию, из-за этого Россия на фронте не ставит амбициозных задач.