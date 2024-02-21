Программа NGAD. Истребитель 6 поколения стал еще на шаг ближе

Потенциально один самолет может стоить до 300 млн долларов, однако, как говорят в Пентагоне, проигрывать войны — себе дороже. На прошлой недели произошло важное событие на пути к стелс-истребителю следующего поколения.

Компания Pratt & Whitney объявила о завершении критического этапа оценки адаптивной силовой установки следующего поколения (NGAP) совместно с ВВС США в рамках полного обзора проектного решения конструкции двигателя NGAD.

Фокус перевел статью Ставроса Атламазаоглу о ходе разработке истребителя 6 поколения для Воздушных сил США.

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) является одним из наиболее важных текущих проектов в вооруженных силах США.

В условиях растущих угроз со стороны ближайших противников программа NGAD направлена на создание стелс-истребителя 6-го поколения, который обеспечит превосходство в воздухе на будущем поле боя.

Несмотря на то, что до появления оперативных возможностей еще несколько лет, на этой неделе программа NGAD достигла важного рубежа.

Важная веха в создании двигателя NGAD

На этой неделе компания Pratt & Whitney объявила о завершении критического этапа оценки адаптивной силовой установки следующего поколения (NGAP) совместно с ВВС США в рамках полного обзора проектного решения конструкции двигателя NGAD.

"На протяжении всего процесса разработки мы внедряем цифровую трансформацию в NGAP и меняем пользовательский опыт, чтобы быстро и эффективно поставлять эти передовые адаптивные двигатели", — заявила в пресс-релизе Джилл Альбертелли, президент отдела военных двигателей компании Pratt & Whitney.

Следующим шагом станет проведение наземных испытаний прототипов, чтобы убедиться, что они работают так, как задумано, прежде чем их внедрят в пока что не представленный прототип самолета.

Двигатель F135 для F-35 Фото: US Air Force

"Эта технология имеет решающее значение для поддержания превосходства в воздухе — именно поэтому компания Pratt & Whitney сделала значительные инвестиции в исследования, разработки и передовое производство. Продолжение государственного финансирования разработки силовых установок шестого поколения должно оставаться приоритетным направлением для поддержки важнейших этапов развития платформы и подготовки бойцов", — добавила Альбертелли.

По словам представителей компании RTX Pratt & Whitney, двигатель будет обладать характеристиками, которые позволят истребителю NGAD получить необходимые возможности для обеспечения превосходства в воздухе на будущем поле боя.

"Технологии NGAP обеспечат повышенную живучесть, топливную эффективность, надежное управление мощностью и тепловым режимом. Это необходимо для обеспечения требуемой дальности полета, возможностей оружия и датчиков, а также выживаемости, которые потребуются будущим платформам воздушного господства для удовлетворения меняющихся оперативных потребностей", — говорится в пресс-релизе RTX.

Программа медленно, но неуклонно продвигается к оперативным возможностям. В мае ВВС разместили секретный запрос на разработку и производство NGAD среди нескольких фирм. Затем, в июле, в гонке остались Lockheed Martin и Boeing, после того, как из нее выбыла Northrup Grumman. Хотя Lockheed Martin и Boeing являются основными производителями, оставшимися в гонке, Textron и General Atomics также работают над некоторыми технологиями для самолета.

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) нацелена на создание будущего американского стелс-истребителя 6-го поколения Фото: Lockheed Martin

NGAD: футуристический самолет

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) нацелена на создание будущего американского стелс-истребителя 6-го поколения. Хотя о точных возможностях самолета известно не так много (его ведь пока не существует!), ВВС хотят платформу, которая могла бы работать как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме. По мере развития технологий беспилотные воздушные системы становятся все более распространенными. ВВС ищут не конкретно беспилотный самолет, а что-то, что будет работать в связке с беспилотниками.

Однако эти передовые возможности стоят недешево. По прогнозам Министерства обороны, стоимость каждого самолета NGAD составит 300 миллионов долларов. Но, как рассуждают в коридорах Пентагона, проигрывать войны — себе дороже.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный военный обозреватель, специализирующийся на специальных операциях, и ветеран греческой армии (служба в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Его работы публиковались в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP. Пишите автору по электронной почте: Editor@nationalinterest.org.