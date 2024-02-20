Германия развернула в Литве батальон танков Leopard 2A7V: какие намерения у НАТО (фото)

Западные обозреватели отметили, что Бундесвер играет ключевую роль в стратегическом развертывании боевой группы eFP сил НАТО в Польше и странах Балтии.

Немецкая армия недавно развернула в Литве батальон новейших основных боевых танков Leopard 2A7V, что стало значительным шагом в укреплении оперативного потенциала боевой группы NATO eFP Battle Group Lithuania. Этот шаг является ответом на российскую агрессию против Украины, который подчеркивает приверженность Североатлантического альянса безопасности своих членов. Об этом стало известно из публикации пресс-службы боевой группы НАТО в сети X.

Комментируя события обозреватели Army Recognition отметили, что Бундесвер играет ключевую роль в этом стратегическом развертывании, внося свой вклад в одно из четырех многонациональных маневренных подразделений по расширенному передовому присутствию сил НАТО.

"Инициатива охватывает три балтийские страны-члена НАТО и Польшу, а боевая группа eFP в Литве является ярким примером таких усилий по коллективной обороне", — говорится в материале.

С развертыванием Leopard 2A7V боевая группа НАТО eFP в Литве оснащена платформой, которая является примером вершины боевых возможностей бронетехники. Поскольку немецкий ОБТ, подчеркнули эксперты, представляет собой зенит современных танковых технологий, обеспечивая критическое преимущество в любом потенциальном столкновении.

Возможности новейшего Leopard 2

Leopard 2A7V — это новейший вариант основного боевого танка Leopard 2, разработанный и произведенный немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Эта версия представляет собой седьмую крупную модернизацию в серии танков Leopard 2. Обозначение "2A7V" указывает на эту версию, а буква "V" иногда интерпретируется как "Verbessert", что в переводе с немецкого означает "улучшенный".

Танки Leopard 2A7V в Литве

Модернизация включает в себя ряд усовершенствований, направленных на повышение уровня защиты, огневой мощи и эксплуатационной универсальности танка, что ставит его в ряд наиболее способных основных боевых танков во всем мире.

Танк имеет улучшенную броневую защиту, используя модульные системы бронирования, которые могут быть адаптированы в зависимости от требований, что повышает живучесть против различных угроз, включая мины, самодельные взрывные устройства (СВУ) и противотанковые системы. Для снижения вероятности обнаружения танка на поле боя используется маскировочное покрытие Saab Barracuda.

Танки Leopard 2A7V в Литве

Значительно улучшена и огневая мощь — танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L/55, способной вести огонь современными управляемыми боеприпасами, что позволяет ему более эффективно поражать цели в различных боевых условиях.

С точки зрения эксплуатационной универсальности, Leopard 2A7V предназначен для работы в широком диапазоне условий, от городских районов до пересеченной и пустынной местностей. Этому способствуют усовершенствованные тепловизионные приборы и приборы ночного видения, обеспечивающие экипажу круглосуточное поддержание высокой ситуационной осведомленности.

Мобильность — еще один ключевой аспект, в котором Leopard 2A7V превосходит другие танки. Мощный двигатель MB 873 со вспомогательной силовой установкой Steyr M12 с генератором мощностью 17 кВт, позволяет развивать высокую скорость и маневренность на различных участках местности.

Кроме того, танк оснащен современными системами связи, обеспечивающими интеграцию в сеть на поле боя, что позволяет улучшить координацию с другими подразделениями и командными структурами.

Напомним, Италия планирует приобрести 132 танка Leopard 2A8, которые будут иметь несколько локализованных особенностей. В частности, в стране будут изготавливать электрооптические датчики, программная радиостанция, систему управления и т.д.