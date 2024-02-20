Во временно оккупированном Донецке пылает здание "правительства "ДНР" (фото, видео)

О "прилете" в центре Донецка сообщают местные паблики. Оккупационные власти утверждают, что в городе работала ПВО, которая могла сбить ракету, запущенную HIMARS.

Во вторник, 20 февраля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Под обстрелом был центр города. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Дым начал подниматься в небо в районе здания так называемого "правительства "ДНР", где раньше была областная государственная администрация.

На видео — библиотека имени Крупской. Возле здания видна воронка, окна переднего фасада выбиты. Рядом с этой библиотекой находится здание ОГА, где заседает "правительство "ДНР".

Повреждения центральной библиотеки подтвердили оккупационные власти. Представитель российской оккупационной администрации Донецка заявил, что огонь велся, по предварительным данным, из HIMARS. В городе работала российская ПВО.

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По состоянию на 13:37 в городе временно приостановили движение автобусов и троллейбусов по улице Артема (главная улица Донецка, — ред.)

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В 13:40 российские Telegram-каналы писали, что в результате обстрела якобы поврежден детсад в Куйбышевском районе.

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Также о пожаре после обстрела сообщали в Красногвардейском районе временно оккупированной Макеевки.

Напомним, 19 февраля над Донецком и Макеевкой работала ПВО, а жители городов слышали звуки "прилетов". По данным, мониторингового канала Monitor, в Макеевке поражена российская нефтебаза.

Кроме того, 19 февраля взрывы раздавались во временно оккупированном Мариуполе. На побережье Азовского моря мог упасть российский самолет.