ВС РФ воодушевились после Авдеевки: под Работино их ждали FPV-дроны 65-й бригады, — СМИ (видео)

С помощью кассетных снарядов, ПТРК и FPV-дронов 65-я бригада ВСУ отразила атаку. Один беспилотник врезался в верхнюю часть БМП с несколькими российскими солдатами. Еще один попал в тягач МТ-ЛБ, Т-55 уничтожила противотанковая ракета.

Силы обороны не только удерживали оборону в эти выходные, но и нанесли ощутимые потери воодушевившимся после Авдеевки российским бригадам и полкам. В их числе и одно подразделение, которое пыталось атаковать украинские позиции на юге на немодернизированных танках Т-55 выпуска 70-летней давности. Об этом пишет Forbes.

Подразделение, по-видимому, 42-й мотострелковой дивизии было уничтожено, когда шло с запада на восток несколько километров по равнинной местности, отделяющей российские позиции от позиций 65-й ОМБр ВСУ в освобожденном прошлым летом Работино.

65-я бригада бросила средства, чтобы остановить российскую штурмовую группу с десятками 41-тонных четырехместных Т-55, 13-тонных бронетягачей МТ-ЛБ вместимостью 13 человек и 13-тонных БМП на 11 человек.

С помощью кассетных снарядов, ПТРК и FPV-дронов 65-я бригада отразила атаку.

Один украинский беспилотник врезался в верхнюю часть БМП с несколькими российскими солдатами. Другой беспилотник попал в тягач МТ-ЛБ, Т-55 был уничтожен противотанковой ракетой. Несколько русских пехотинцев в окопе попали под обстрел кассетными снарядами.

Видео 65-й бригады

Когда в понедельник улеглась пыль, OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа насчитал по всей линии фронта 28 поврежденных, уничтоженных и брошенных танков и боевых машин ВС РФ. У ВСУ шесть потерь по части бронетехники.

Неудачное наступление на Работино было сопряжено со значительными потерями: 18 транспортных средств и 70 человек.

То, что россияне не смогли использовать преимущество в огневой мощи после захвата Авдеевки, не должно удивлять. Первоначально войска РФ направили 40 000 солдат для атаки на авдеевский гарнизон ВСУ из несколько тысяч человек.

Российские силы в Украине насчитывают 470 000 военнослужащих, примерно четверть из которых — пехота и экипажи бронетехники. По оценкам, в Авдеевке могли погибнуть 6% российских войск и каждое четвертое боевое соединение.

Аналитики считают, что у ВС РФ достаточно личного состава и техники, чтобы продолжать боевые действия до 2025 года.

Но это не означает, что российская армия сможет в течение двух лет поддерживать такие усилия, которые потребовались для захвата Авдеевки. Ожидается, что зимнее наступление России замедлится, поскольку войска нужно восстанавливать.

Напомним, что Минобороны РФ вербует на войну женщин из тюрем, которые бы могли воевать в качестве снайперов и штурмовиков.

Также сообщалось, что в ходе наступления на Работино оккупанты захватили часть опорного пункта и расстреляли бойцов 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан".