"Нужен баланс": предприниматели боятся, что новый закон о мобилизации "парализует" экономику

Бизнес-ассоциации призывают изменить пункты законопроекта, касающиеся изъятия транспорта и электронных повесток. Также предприниматели требуют точности относительно отсрочек работникам.

Украинский бизнес выступил против ряда пунктов, которые предлагает законопроект об усилении мобилизации. Детали известны из материала Reuters от 19 февраля.

В СМИ сообщили, что "ведущие бизнес-ассоциации Украины" призывают внести изменения в новый закон о мобилизации. Предприниматели опасаются, что принятие законопроекта нанесет удар по экономике.

"Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством. Нужен баланс между военным фронтом и экономикой", — отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Украинский предпринимательский совет объединяет более 100 ассоциаций. В своем заявлении он призвал снять предложения, которые могут навредить бизнесу, уже работающему в режиме "выживания".

Украинский бизнес выступает против принятия пунктов законопроекта, касающихся разрешения изымать транспорт для нужд ВСУ и онлайн-повесток. Кроме того, предпринимателей смущает, что работников производств для армии могут мобилизовать.

В Министерстве обороны не ответили на запрос о комментарии по поводу ситуации. Однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что интересы военного командования, бизнеса и граждан должны быть сбалансированы.

Как передали журналисты, бизнес требует большей ясности относительно отсрочек. Ассоциации хотят, чтобы критически важному персоналу, особенно в "высококвалифицированных секторах", не угрожал призыв.

Руководительница ІТ-ассоциации Мария Шевчук рассказала, что из 360 тысяч специалистов отрасли имеет отсрочки только примерно 1%. В то же время примерно 75% работников — это мужчины. ІТ-сообщество также обеспокоено из-за предложения ввести электронные повестки.

"Мы очень призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы расти, мы могли бы больше платить налогов, мы могли бы обеспечивать армию, потому что есть проблемы с донорской поддержкой вообще", — подчеркнула Шевчук.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал заявление нардепа Вадима Ивченко о запрете детям уклонистов поступать в вузы.

Член оборонного комитета ВР Юрий Здебский рассказал, что в комитете рассматривают вопрос мобилизации заключенных и осужденных. По его словам, "они могли бы воевать".