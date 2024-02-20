"Встречали с каретой скорой": Украина вернула из РФ и оккупации 11 детей, — Лубинец (фото)

По словам омбудсмена, среди маленьких украинцев в списке 5 мальчиков и 6 девочек. Происходила операция при посредничестве Катара.

Украине удалось вернуть со временно оккупированных территорий (ВОТ) 11 детей. Самому старшему подростку в списке 16 лет. Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале 20 февраля.

По его словам, среди возвращенных маленьких украинцев 5 мальчиков и 6 девочек. Примечательно, что также в списках были замечены две родные сестры-двойняшки, которым всего по два года.

"Самому маленькому возвращенному ребенку — 2 года, самому старшему — 16 лет. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться. Украинцев удалось вернуть с ВОТ и РФ при посредничестве государства Катар и при поддержке ЮНИСЕФ, а также при содействии в работе Государственной пограничной службы", — заявил Дмитрий Лубинец.

Разработкой пути возвращения и всех других процессов занимался Офис Омбудсмена вместе с другими органами государственной власти. Происходило это после того, как родные детей подавали обращение в институцию, чтобы вернуть маленьких украинцев на родину.

Во время возвращения детей присутствовал также посол Катара в Украине Гади Аль-Хаджри.

Украине удалось вернуть 11 детей из России и оккупированных территорий Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram Украине удалось вернуть 11 детей из России и оккупированных территорий Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Дмитрий Лубинец добавил, что судьба детей трагическая, ведь они за свою жизнь успели пережить оккупацию родных городов, бомбардировки, ранения, а также смерти родных.

Украинская сторона продолжит работать над тем, чтобы украинцы воссоединялись с близкими на родной земле.

"Некоторых РФ принудительно паспортизировала и даже нашла им "опекунов". Теперь украинцы дома. Наша задача не только позаботиться о логистическом, безопасностном и других направлениях возвращения, но и в дальнейшем обеспечить получение детьми психологической, гуманитарной помощи, привлекая к этому партнеров", — подытожил омбудсмен.

Украине удалось вернуть 11 детей из России и оккупированных территорий Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Напомним, 8 февраля состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого домой удалось вернуть 100 украинских защитников. По словам президента, Украина будет делать все возможное, чтобы обмены продолжались, а домой возвращались наши воины.