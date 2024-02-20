"Это другие условия": ВС РФ изменили тактику на Авдеевском направлении и продолжают штурмы (видео)

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что оккупанты наступают малыми группами. В то же время, по его словам, количество российских авиаударов упало в 30 раз.

ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, но изменили свою тактику. Об этом в эфире телемарафона 20 февраля рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Это уже тактика малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники. Однако это другие условия, это уже поле. Здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимущества на открытой местности", — объяснил он.

Военный сообщил, что за минувшие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак. Однако, по его словам, российские штурмы скорее являются "разведкой боем", чем полноценным продолжением наступления.

Украина строит линию обороны на Авдеевском направлении. Однако, как пояснил Лиховий, информация об этом засекречена.

"Там есть несколько эшелонов обороны, они подготовлены", — лишь отметил военный.

Он проинформировал, что также РФ начала применять заметно меньше авиации в районе Авдеевки. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли лишь два авиаудара на всей протяженности операционной зоны ОСУВ "Таврия".

"Это не идет ни в какое сравнение с показателями за прошлую неделю, когда эти числа достигали 73 (ударов, — ред.) за сутки. Было более 60, постоянно колебалось где-то от полусотни до 70", — объяснил спикер.

По его словам, нужно смотреть на "продолжение этой тенденции", но причина может крыться в уничтожении российских самолетов на востоке.

Комментарий Дмитрия Лиховия (о ситуации на Авдеевском направлении — с 1:03)

Напомним, представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил в комментарии Фокусу, что ВС РФ не смогут активно продвинуться после захвата Авдеевки. Он подчеркнул, что в боях за город враг понес значительные потери.

В то же время в Третьей отдельной штурмовой бригаде информировали, что российские войска имеют достаточно ресурсов для продвижения на Авдеевском направлении. Военные раскрыли основное направление движения врага.