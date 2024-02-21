В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины и птицы, – соцсети (фото, видео)

По данным биологов, морские животные потерпают от загрязнения воды химическими веществами, акустических травм от взрывов и работы гидролокаторов. От загрязнения моря также страдают птицы.

После начала полномасштабной войны в Украине жители оккупированного Крымского полуострова начали намного чаще находить тела мертвых дельфинов и птиц на морском побережье. Об этом пишет мониторинговый канал "Крымский ветер".

Сообщается, что морские животные птицы массово гибнут в районе Севастополя. По информации биологов, количество находимых мертвых особей увеличилось в разы после того, как Россия начала полномасштабною войну в Украине.

Биологи отмечают, что дельфины в Крыму гибнут от загрязнения Черного моря химическими веществами, акустических травм от взрывов и работы гидролокаторов. Причиной гибели птиц также является загрязнение воды.

По данным авторов канала, большое количество мертвых дельфинов также наблюдается на одном из пляжей Евпатории.

"Наш подписчик сфотографировал одного из них и утверждает, что таких много", — говорится в публикации.

Напомним, 12 февраля глава Следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов сообщил, что в результате утечки топлива из-за удара ВС РФ по нефтебазе в Харькове 9 февраля было загрязнено более 10 тысяч квадратных метров земли. Нефтепродукты также попали в реку Немышля.

Ранее, 5 декабря, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что Российские оккупанты вывезли редких животных из украинского заповедника "Аскания-Нова", который находится на оккупированной территории Херсонской области.