Лукашенко забеспокоился: ближайший союзник РФ готовится к Третьей мировой, — Newsweek

Белорусский политик утверждает, что почти 32 тысячи военных из стран-членов НАТО дислоцируются в непосредственной близости от Беларуси и России.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир снова оказался на краю пропасти, и он обеспокоен началом Третьей мировой войны. Об этом пишет американский Newsweek.

Как отмечает издание, власти страны, поддерживающей Россию и ее руководство, приняли планы быть "насколько возможно" готовыми к будущей конфронтации.

"Мы должны быть максимально готовыми к нейтрализации рисков и угроз. Есть основания для беспокойства", — призвал Лукашенко на встрече с высокопоставленными чиновниками Беларуси.

Он добавил, что разведка Минска "держит руку на пульсе", утверждая, что около 32 тысяч военных из стран — членов НАТО дислоцированы "в непосредственной близости от Беларуси и России".

"Нынешнюю фазу цивилизационного противостояния между Востоком и Западом я хотел бы охарактеризовать так: маски полностью сброшены. Мы должны признать, насколько серьезна ситуация", — заявил Лукашенко.

По его словам, два новых дивизиона зенитных систем С-400 сейчас находятся на вооружении армии страны, еще два дивизиона оснащены ракетными комплексами "Искандер-М". При этом Newsweek уточняет, что, видимо, белорусский глава имел в виду мобильные зенитно-ракетные комплексы, которые считаются грубым эквивалентом американских систем Patriot.

Беларусь и российская агрессия в Украине

Newsweek напоминает, что Беларусь стала плацдармом для российской армии и фактически помогла РФ начать вторжение в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Москва перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие, разместила на белорусской территории наемников из ЧВК "Вагнер", проводит совместные с российскими военными учения, которые, по словам Лукашенко, "дали результаты".

В то же время издание уточняет, что Беларусь не направила войска в Украину и якобы выступает за прекращение огня, хотя регулярно придерживается линии Кремля в геополитике.

Кроме того, по информации Министерства обороны Беларуси, в январе этого года белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. После обучения они как инструкторы будут передавать полученный опыт военным подразделениям в стране.

Также на "секретную" работу "вагнеровцев в Беларуси обратили внимание аналитики Института изучения войны, которые еще в январе 2024 года в своем отчете зафиксировали то, что неустановленное количество российских наемников продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

Недавно Беларусь ввела режим контртеррористической операции в части Гомельской области страны, которая граничит с Украиной.

Напомним, еще в конце августа 2023 года Беларусь получила очередной комплект ОТРК "Искандер-М". По словам заместителя командира бригады ВС Беларуси, это очередной и не последний эшелон с комплексами, предоставленными Российской Федерацией.