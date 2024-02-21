Финансируют "Росатом" и "Сбербанк": в РФ создали новое подразделение "Союз" для войны в Украине

В "Союз" вошли победители различных мировых спортивных соревнований. Подразделение было сформировано на базе Российского союза боевых искусств.

В РФ создали новое подразделение "Союз" для войны в Украине, куда набрали спортсменов. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

По информации издания, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и первый вице-премьер Юрий Трутнев создали для участия в войне против Украины отряд "Союз", куда вошли "лучшие из лучших в своих спортивных дисциплинах".

В декабре 2022 года на церемонии открытия форума боевых искусств "Битва чемпионов-14. Школы против школы" Юрий Трутнев объявил о создании нового подразделения из "мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, перворазрядников"

"Из всех тех, с кем мы вместе проливали пот на тренировках, которые отправятся на войну в Украину, потому что настоящие бойцы сегодня — те, кто проливает кровь за нашу Родину", — сказал тогда Трутнев.

В "Союз" вошли победители мировых соревнований по киокусинкай и по кикбоксингу. Подразделение было сформировано на базе Российского союза боевых искусств. В течение года до декабря 2023 года, в отряд вступило 145 человек.

Тренировались новобранцы в Российском университете спецназа в Чечне.

Согласно финансовым документам, в доноры "Союза" входит "Росатом", "Сбербанк", "Русгидро", "Лукойл" и ВТБ.

Напомним, что в Новомихайловке снайперы из заградотрядов гнали вперед самую неудачную бригаду ВС РФ. Эту бригаду несколько раз отправляли на штурм укреплений ВСУ, она несла значительные потери, в дальнейшем ее восстанавливали.

Ранее сообщалось, что армия РФ сосредоточила на Купянском направлении около 44 тысяч человек, тогда как в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" дислоцировано 200 тысяч оккупантов.