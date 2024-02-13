В Новомихайловке снайперы из заградотрядов гнали вперед самую неудачную бригаду ВС РФ, — СМИ (видео)

По словам журналистов, бригада российских оккупантов захватила несколько кварталов в населенном пункте Донецкой области только благодаря тому, что следом шли снайперы из заградотрядов. Подразделение в прошлом неоднократно восстанавливали.

Related video

155-я бригада морской пехоты — пожалуй, самое неудачное подразделение российских войск за без малого два года полномасштабного вторжения. Об этом пишет Forbes.

Эту бригаду несколько раз отправляли на штурм укреплений ВСУ, она несла значительные потери, в дальнейшем ее восстанавливали.

В марте 2022 года трехтысячная бригада понесла 20% потерь во время боев под Черниговом.

Спустя восемь месяцев, в ноябре воссозданная бригада теряла примерно по сто человек ежедневно за время штурма украинского гарнизона в Павловке Донецкой области.

Спустя еще три месяца бригаду развернули на север под Угледар.

В феврале 2024-го ей удалось захватить несколько кварталов украинского опорного пункта за счет того, что российские снайперы не оставили морским пехотинцам другого выбора, как только двигаться вперед.

Сейчас подразделение пытается захватить Новомихайловку Донецкой области, где дислоцируются 116-я бригада Сил ТрО и 79-я ДШБ.

По словам журналистов, бригаду используют как расходный материал. На опубликованной записи российские военные жалуются на то, что их используют как "мясо".

Атака в Новомихайловке — это "билет в один конец", сказали морские пехотинцы РФ.

Двигаясь по главной дороге в Новомихайловку с востока, 155-я бригада натыкалась на минные поля и попадала в зоны поражения беспилотников. Только за февраль потеряли несколько десятков танков, БМП, тягачей МТ-ЛБ и, предположительно, десятки военнослужащих.

Одна из трех штурмовых групп, примерно по 10 человек в каждой, была уничтожена; выжили только трое.

"Раненых не эвакуируют", — говорят оккупанты на видео.

В итоге 155-я захватила несколько кварталов на восточной окраине поселения, примерно 10% общей площади. Пехотинцы шли вперед только потому, что у них не было другого выбора. Во время недавних штурмов за бригадой шел так называемый заградотряд со снайперами, которым приказали стрелять по отступающим.

Напомним, что из-за многочисленных потерь по части бронетехники устаревшие Т-54/55 и Т-62 становятся основными боевыми танками российских войск.

Также сообщалось, что гражданин Фарерских островов с позывным "Викинг" из Иностранного легиона ВСУ рассказал, что на фронте много очень молодых и необученных россиян. По словам Бьерна, они теряются на поле боя и натыкаются на украинских солдат. Как правило, их быстро убивают, а за ними уже идут профессиональные военные.