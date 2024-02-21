Москва перехватила инициативу: что предпринимает армия РФ после Авдеевки, — Bloomberg

Политические распри на Западе, считают в агентстве, усугубляют ситуацию на украинском фронте, где ВСУ испытывают дефицит вооружения. В свою очередь российские войска уже пытаются продвинуться дальше.

После длительного позиционного тупика на театре военных действий в Украине, российская армия, похоже, перехватила инициативу. На фоне политических распрей в западных столицах события в настоящее время разворачиваются в пользу России. Такую оценку последним военным новостям в Украине дали обозреватели агентства Bloomberg.

Авторы материала пишут, что после захвата российскими войсками Авдеевки настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились. Ситуация усугубляется дефицитом вооружения из-за задержек в предоставлении Западом военной помощи.

"Президент Владимир Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. У его войск заканчиваются боеприпасы и оружие, а политические распри в западных столицах сдерживают поставки и помощь", — отмечают обозреватели.

В то время как Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, препятствуя ее оборонительным возможностям, Россия продвигается вперед на востоке Украины. Журналисты привели хронологию событий, напомнив читателям захват российскими войсками города Бахмут в мае прошлого года, что стало самым важным достижением Москвы в 2023.

Карта боевых действий на Бахмутском направлениии. Источник: Bloomberg

Карта боевых действий на Авдеевском направлениии. Источник: Bloomberg

По их мнению, оккупация 17 февраля Авдеевки, которую с трех сторон штурмовали 5 месяцев, даст возможность россиянам продвигаться дальше на Запад.

"По сообщениям, российская армия уже пытается продвинуться дальше, к близлежащим деревням, — пишут в заключение журналисты.

Напомним, спикер Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 20 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины совершили стратегический отход из Авдеевки, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. По ее словам, если США не предоставят дополнительной помощи Киеву, то украинцам придется выбирать, какие населенные пункты они смогут удержать.