В Мариуполе прогремели взрывы на железной дороге: есть пострадавшие, — советник мэра

Оккупанты заявляют, что взрывы — это результат работы ПВО, зато официальные власти пишут, что произошел взрыв на железнодорожном полотне.

В оккупированном россиянами городе Мариуполь Донецкой области прогремели громкие взрывы. Об этом в своем телеграм-канале 21 февраля сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Взрывы. Детали позже", — написал он.

Через несколько минут Андрющенко рассказал детали инцидента. По его информации, взрывалось на железной дороге.

"Детали. Не "хлопок", к сожалению, но еще вечер. Смешная версия р*сни про ПВО — ну вы в курсе. Реальность — подорвались оккупационные инженерники в районе Гавани (Приморской район). Железную дорогу вновь хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе", — проинформировал советник городского головы.

Напомним, что российские колонны из транспортных тягачей весь день везлисожженную военную технику из Авдеевки . Машины перебрасывали на утилизацию в Мариуполь Донецкой области.

Россияне завезли в оккупированный Мариуполь заробитчан из Центральной Азии. По данным ЦНС, во временно оккупированном городе уже находятся около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии.