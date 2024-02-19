РФ готовила удар в спину: генерал рассказал, можно ли было спасти Мариуполь от оккупации

По словам командующего Сухопутных войск Александра Павлюка, мариупольская группировка в начале полномасштабного вторжения спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

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В начале войны Мариуполь невозможно было спасти от российской оккупации, поскольку ресурсы живой силы и техники врага преобладали в несколько раз. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как вспоминает генерал, спасти город было невозможно — преимущество противника на том направлении было примерно 1:7, а то и 1:10. Поэтому для прорыва украинские военные должны были иметь 3-4 бригады, как минимум, а на самом деле имели только одну, и то неполную, которую командующий снял тогда с передней линии.

Павлюк рассказывает, что тогда удалось добраться до Мариуполя. Однако мощная группировка врага вышла в тыл украинским войскам.

"Мы сумели перегруппировать (силы. — Ред.), но все равно те силы и средства не способны были остановить такую армаду, которая пошла на нас. Они перерезали основную дорогу и группировка осталась в окружении", — вспоминает генерал.

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И добавляет, что командование тогда немедленно начало принимать меры для создания группировки, чтобы пробить коридор для выхода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти (бойцов. — Ред.), потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад попали бы в окружение", — подчеркнул он.

Сделав впоследствии перегруппировку, Павлюк начал готовить бригаду для проведения контрудара.

"Ударную группировку мы не смогли сделать, потому что подошла другая (вражеская. — Ред.) группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась", — рассказал он.

В целом Павлюк отметил, что мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

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